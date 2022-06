VERSO LE ELEZIONI AL COMUNE DI TERAMO/ TRA I CANDIDATI A SINDACO, SPUNTA... UN SINDACO NON TERAMANO...

Si fa sempre più interessante la corsa al Comune di Teramo per il prossimo anno. Oltre al Sindaco uscente e agli "ipotizzati" Cristina Marroni e Paolo Gatti, si vorrebbe aggiungere, ora, anche il Sindaco di Torricella Daniele Palumbi. E poi c'è anche l'Udc, che sembra voler dire la sua con un suo candidato, ancora non ben identificato. E chissà che altri ancora non spuntino da qui ai prossimi mesi. Vedremo. Settembre sarà il mese giusto per capire qualcosa di più. A parte queste candidatura "minori", la competizione sarà più che mai "all'ultimo voto" tra i due blocchi, il centrosnistra con il sindaco uscente D'Alberto che cerca la conferma per fare bis e, dall'altra parte, il centrodestra unito, modello Biondi sindaco dell'Aquila che punterebbe su Paolo Gatti per conquistare piazza Orsini. A proposito, dopo gli annunci dell'amministrazione, ascoltati a più riprese, dov' è l'inizio cantiere sul Municipio?... anche perché l'impalcatura ormai si sta arrugginendo. Ci sarà da vederne delle belle. E noi saremo sempre qui a raccontarvelo, anche con un pizzico di divertimento, nonostante i volgari tentativi di censura di qualche consigliere di maggioranza, che tenta di colpirci affidando alla rete qualche "confuso" pensierino. Facciano pure, noi non abbiamo niente da nascondere. Noi.