OLTRE 4 MILA CAUSE PENDENTI, IL TRIBUNALE DI TERAMO E' 23ESIMO IN ITALIA

Sono più di 4mila le cause in attesa di definizione da più di tre anni al Tribunale di Teramo. Un dato che pone quello aprutino all’ultimo posto ta i Tribunali abruzzesi e al 23esimo tra i 140 in Italia. A pesare sul palazzo di giustizia di Teramo, la cronica mancanza di personale e qualche irrisolto problema strutturale. Anche se meno complicata, quella degli altri tribunali abruzzesi è una situazione che impone interventi urgenti, visto che il Pnrr, che stanzia fondi anche per questo genere di interventi, prevede che ci sia un deciso abbattimento degli arretrati entro il 2024. Per la precisione: entro il 31 dicembre 2024 si dovrà arrivare alla diminuzione del 65% dell’arretrato di oltre tre anni per i tribunali e del 55% per le corti di appello. Poi, la seconda fase prevede che entro il 30 giugno 2026 si debba raggiungere una riduzione del 90%. Nella classifica nazionale, è il tribunale di Roma con 17.296 cause pendenti da due anni, quello che soffre di più, seguito dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere 15.233 cause e da quello di Napoli, con 14.374 cause. Over 10 mila cause pendenti i tribunali di Bari, Salerno, Catania, Messina. Over 6mila i tribunali di Foggia, Castrovillari, Potenza, Nocera Inferiore, Nola, Lecce e Latina. In Abruzzo, a parte Teramo, gli altri tribunali sono invece nella media o molto al di sotto.