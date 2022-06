RIFIUTI / PROROGA DECENNALE DI CAMPLI E TORRICELLA, IL COMMISSARIO RISPONDE

- nel 2011 la Comunità Montana della Laga “Zona M” ha bandito la gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di igiene urbana per i Comuni di Campli, Cortino, Rocca Santa Maria, Valle Castellana Torricella Sicura e Valle Castellana;

- Il Capitolato di gara prevedeva la durata dell’appalto di 5 anni, con la possibilità per la Comunità Montana di prorogare autonomamente l’affidamento per altri 4 anni. Dunque, la possibilità di affidare il servizio per un totale di 9 anni era già prevista dalla stessa gara d’appalto;

- In particolare, i Comuni di Campli e Torricella Sicura hanno manifestato alla Comunità Montana la volontà di proseguire nell’appalto. Nello specifico, essendo state valutate convenienti le condizioni per le amministrazioni comunali, sarebbe stato contrario per l’interesse pubblico non proseguire per i 4 anni previsti dagli atti di gara per quei Comuni (Campli e Torricella Sicura) che rappresentano oltre l’80% del valore della gara d’appalto;