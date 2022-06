AAA LA REGIONE CERCA DOCENTI PER LA SCUOLA DELLA POLIZIA LOCALE

La Regione Abruzzo cerca docenti per le iniziative formative della costituenda Scuola regionale di formazione della Polizia locale. L'annuncio dell'assessore regionale alla Polizia locale, Pietro Quaresimale, arriva in coincidenza della pubblicazione della manifestazione di interesse tesa all'istituzione dell'Albo regionale dei docenti, unico e aperto, per le docenze presso la scuola di formazione. "E' un ulteriore tassello nella costruzione del sistema di formazione della polizia locale - sottolinea l'assessore Quaresimale -. È un percorso che è iniziato con questa legislatura dopo anni di blocco della legge sulla polizia locale approvata in Consiglio dieci anni fa. Negli ultimi mesi abbiamo dato vita agli organismi intermedi previsti dalla normativa regionale, a cominciare dall'Osservatorio della Polizia locale che si riunisce periodicamente con risultati eccellenti. Un'altra importante realtà è la Scuola di formazione della Polizia locale per la quale ad aprile scorso abbiamo approvato il disciplinare e oggi avviamo la ricerca di docenti qualificati". L'avviso di manifestazione di interesse è aperto a tutti quei soggetti in possesso di diploma di laurea triennale, specialistica o conseguita con il vecchio ordinamento dotati di particolare qualificazione e specializzazione; esperti e docenti universitari o specializzati, magistrati, funzionari pubblici e professionisti. È importante sottolineare che l'iscrizione all'Albo regionale dà la possibilità di ottenere incarichi di docenza ma non attribuisce alcun diritto ad ottenere i suddetti incarichi. L'iscrizione all'Albo è gratuita con una durata biennale. Le domande vanno inviate all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il prossimo 5 luglio 2022.