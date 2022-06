TERAMO CALCIO: “STIPENDI PAGATI, MA DAL TRIBUNALE NESSUN SEGNO”

La S.S. Teramo calcio rende noto che, pur avendo regolarmente effettuato in data odierna i versamenti delle mensilità di aprile e maggio 2022 relativi ai propri tesserati, nel rispetto della scadenza federale e propedeutici all’ottenimento dell’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, alle 14:30 di oggi, martedì 21 giugno, non ha ancora ricevuto alcun feedback dal Tribunale di Roma circa il necessario assenso per la continuità aziendale del club.