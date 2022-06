ESCE DALL’ACQUA E MUORE DAVANTI AGLI OCCHI DELLA NIPOTE

Aveva 82 anni, Armando Menichetti, turista umbro, di Perugia, in vacanza a Pineto con la famiglia. Questa mattina, ha deciso di farsi un bagno, per placare l’aggressione del gran caldo ma, appena uscito dall’acqua, ha avuto un malore e si è accasciato, davanti agli occhi della nipote, che ha cercato di soccorrerlo. Non ce l’ha fatta: si è spento sull’ambulanza che tentava una disperata corsa in ospedale per arresto cardiocircolatorio. L'episodio si è verificato nello stabilimento I due fratelli. Questo è il secondo malore mortale che si registra in questa stagione estiva, in entrambi i casi a Pineto.