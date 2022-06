CASA DEL POPOLO LANCIA LA RACCOLTA MESE DI GIUGNO "SPESA SOLIDALE TERAMO"

La Spesa Solidale è cresciuta in questo suo primo anno di attività, si è evoluta, da aiuto emergenziale durante la pandemia è diventata un sostegno stabile per molte e molti. Allo stato attuale i nuclei familiari e i singoli che partecipano a questo progetto sono arrivati a essere 60 e purtroppo i contributi dei solidali non bastano più a garantire la "cassetta" a tutti.

Una mano tesa ad aiutare il nostro prossimo, uno scambio di aiuto tra pari, nessuna distinzione tra chi ha bisogno e chi offre sostegno, non beneficenza ma solidarietà, non carità ma militanza.

Alla Spesa Solidale serve Teramo e a Teramo serve la Spesa Solidale, non facciamola sparire.

📣 Partecipa alla raccolta di maggio della "Spesa Solidale". Ti aspettiamo mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 giugno, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, presso la Casa del Popolo di Teramo, in via Nazario Sauro, 52.

🛒 I beni che stiamo raccogliendo sono i seguenti:

- olio, caffè, zucchero, farina, pasta, riso, bottiglie di pomodoro, sughi pronti, tonno e carne in scatola, legumi secchi e in barattoli, merendine e biscotti, latte a lunga scadenza, alimenti non facilmente deperibili;

- prodotti per l'igiene personale e la pulizia;

- farmaci da banco;

- alimenti per cani e gatti;

- pannolini taglia 6.

- Cancelleria varia da destinare ai più piccoli: quaderni, colori, matite, penne ecc 📝

💳 Per coloro che non hanno la possibilità di raggiungerci e vogliono ugualmente contribuire, è attivo il conto corrente intestato alla Casa del Popolo di Teramo.

Iban:

IT64P0542415300000001001253 causale "Spesa Solidale Teramo".

DAL POPOLO PER IL POPOLO!