ADAMO / SONO IL PRIMO IN ITALIA AD AVER GIA' FATTO IL TEMA DELLA MATURITA'...

Oggi c’è la prima prova dell’esame di Stato.

Il tema.

Quanti ricordi!

Quanta emozione.

Voglio anche io sentirmi studente, ma di quelli moderni, di quelli che fanno l’esame alla maniera di oggi, con una traccia “moderna”, una foto.

Ecco, sì: una foto.

Questa.

Traccia

Descriva lo studente quello che vede in questa fotografia, e quali sono le implicazioni sociali, economiche e politiche che dall’analisi della stessa foto può dedurre.

Svolgimento.

Questa foto mostra la rotonda del Centro Commerciale Gran Sasso, con le belle colline della Vallata del Tordino sullo sfondo e un camion che risale da una stradina secondaria. A giudicare dalla posizione del sole, e delle ombre, ritengo che si tratti di una foto scattata al mattino, relativamente presto.

Questo è quanto posso dire per la descrizione della foto. Non è tanto, lo so, ma la foto non è poi granché.

Cercherò di far meglio con le “implicazioni”.

Ci provo.

Allora, secondo me, quel camion è un compattatore della Teramo Ambiente, che risale dalla stradina privata che scende al maneggio, dove ha probabilmente, anzi: sicuramente raccolto le buste nere contenute in un cassonetto, di proprietà della stessa Teramo Ambiente. E siccome sono uno studente attento, ho fatto anche una ricerca, e aggiungo foto del cassonetto

E delle buste nere ivi (che finezza, vero?) contenute.

E mi chiedo, da studente coscienzioso:

1 - E’ consentito alla TeAm raccogliere rifiuti in una strada privata, alla luce del fatto che il proprietario della stessa strada non sembra aver rilasciato alcuna autorizzazione?

2 - E’ consentito alla TeAm sistemare un cassonetto in una strada privata, alla luce del fatto che il proprietario della stessa strada non sembra aver rilasciato alcuna autorizzazione?

3 - E’ consentito alla TeAm raccogliere rifiuti in buste nere, alla luce del fatto che il Comune ne ha, con ampia campagna di comunicazione, vietato l’uso?

4 - La società che gestisce il maneggio, è in regola con il pagamento della Tassa dei rifiuti?

5 - Se la risposta alla domanda 4 fosse, per pura ipotesi, un no, è consentito alla TeAm raccogliere rifiuti in una attività privata non in regola con il pagamento?

Mi sa che sono andato fuori tema…

ADAMO