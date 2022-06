TERAMO CALCIO / ECCO LA NOTA UFFICIALE DEL CURATORE…E DEL TRIBUNALE

Questa è la nota dell’amministratore giudiziario della Teramo calcio, sul momento attuale della società

“Si comunica che, sulla istanza (e successiva informativa) dello scrivente amministratore giudiziario, nella quale veniva riportata la proposta avanzata dal dott. Davide Ciaccia (proposto nella misura di prevenzione). contenente la richiesta di somme (aggiuntive rispetto a quelle già messe a disposizione nel corrente anno 2022 e 2021 dalla presente procedura) da porre a carico di alcune delle società in sequestro, finalizzate alla copertura. delle risorse finanziarie necessarie e sufficienti all'iscrizione della S.S. Teramo Calcio al Campionato 2022-2023, il Giudice delegato ha così disposto (con provvedimento del 21.6.2022): "visto lo sforzo economico già compiuto" per portare a termine il Campionato, considerata la situazione delle società in sequestro ...visto il reperimento di un finanziamento di Euro 350.000,00 da parte di soggetti portati da Davide Ciaccia, ...la copertura finanziaria per la fideiussione deve essere sostenuta dal socio di minoranza al 40%, per motivi di equità, ove il socio di minoranza ha già ricevuto un acconto di Euro 500.000,00 basato su valori della società del tuttoinverosimili”