COVID, QUASI 1.500 CONTAGI: COME A MAGGIO

Nuovo balzo dei contagi in Abruzzo, dove ieri i positivi al Covid sono tornati a sfiorare quota 1.500. Nelle ultime ore i nuovi casi sono stati infatti 1.478: è il dato più alto registrato da oltre un mese e in particolare dal 17 maggio scorso. Con la curva epidemiologica crescono anche l'incidenza dei casi per centomila abitanti, che arriva a 462, e il tasso di positività che ieri ha raggiunto il 19,65%. Si registra poi una impennata dei contagi settimanali, con una variazione che arriva a +64%: sono infatti 5.980 i contagi accertati negli ultimi sette giorni, mentre la settimana precedente i casi sono stati 3.643.Si conferma una risalita anche per i decessi, che passano dai 13 del periodo tra l'8 e il 14 giugno ai 16 registrati dal 15 al 21 giugno, per una variazione del +23%.