DUE OSPITI DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI GIULIANOVA VINCONO PREMIO NAZIONALE DI PITTURA

Dare luce e colore attraverso l'arte alle persone con malattie mentali e ai loro familiari, superando lo stigma e i pregiudizi che spesso li circondano. È questo l'obiettivo del concorso 'People In Mind”, giunto alla terza edizione e voluto da Lundbeck Italia che si è svolto il 15 giugno.

Tra i 24 artisti finalisti del concorso premiati in questa edizione ci sono Marco Lolli di Martinsicuro, ospite del centro diurno appartenente al Centro di salute mentale di Giulianova, che ha ottenuto il primo posto nella sezione pittura con la sua opera "Paura", con cui ha saputo esprimere tutto il disagio della condizione umana accompagnata fin dalla nascita dalla paura di vivere, e Alessandro Massara di Giulianova, anche lui ospite dello stesso centro, qualificatosi al terzo posto nella sezione disegno con l’opera "Vincitori e vinti" perché con il suo pugile a capo chino e guantoni ci ha insegnato che vincere è anche sapere restare in piedi davanti alle botte della vita abbassando le braccia. Le opere, su tela, fotografie e anche brevi video, saranno messe in vendita a scopo benefico sul sito dell’iniziativa e il ricavato sarà donato al miglior progetto candidato del Terzo Settore della prossima edizione.

“A loro e a tutti gli altri ragazzi del centro che hanno partecipato credendoci con il lavoro fatto con passione ogni giorno, alla loro insegnante d'arte Milena Nori, alla cooperativa Filadelfia di Teramo che gestisce il centro dal 2004, ai dottori Andrea Costanzo coordinatore del servizio, Laura Core che circa un anno fa ha inaugurato il nuovo Centro di Salute mentale di Giulianova, Cinzia Silvestrini responsabile del centro diurno e infine al direttore del Dipartimento di Salute Mentale Domenico De Berardis vanno le nostre congratulazioni”, commenta il direttore generale Maurizio Di Giosia.