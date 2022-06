TRACCE MATURITA', PASCOLI E VERGA MA ANCHE LILIANA SEGRE, I RISCHI DEL WEB E IL DISCORSO DEL PREMIO NOBEL PARISI

E' iniziata ufficialmente la Maturità 2022. Aperti i plichi telematici del Miur con le tracce ufficiali della prima prova. Giovanni Pascoli è l'autore dell'analisi del testo alla prima prova della Maturità 2022: la poesia è La Via Ferrata, tratta dalla raccolta poetica Myricae. Giovanni Verga per la seconda proposta all'analisi del testo con "Nedda". Le tracce della tipologia B: per il testo argomentativo il tema degli ultimi con un testo tratto da "La sola colpa di essere nati" di Liliana Segre e Gherardo Colombo, "Musicofilia" di Oliver Sacks e il tema del cambiamento climatico con un discorso del premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi. I temi di attualità per la tipologia C sono i rischi della rete, con un testo di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, e le conseguenze della pandemia, a partire da Perché una costituzione della terra? di Luigi Ferrajoli. Sei ore a disposizione degli studenti per la prova di oggi che vede 11mila maturandi in Abruzzo.