PARCHEGGI A PAGAMENTO A TERAMO, INSTALLATI I 33 PARCOMETRI. ATTIVI DA DOMANI

Sono stati installati i 33 parcometri della Easy Help, come annunciato la scorsa settimana in occasione dell'avvio del nuovo servizio della sosta blu in città. Dal 16 giugno, infatti, è partita la nuova gestione e, in attesa dell'installazione dei parcometri, la Easy Help si è occupata di formare e mansionare i 22 ex Tercoop.: chi farà ad assistente agli automobilisti nell'utilizzo dei parcometri e chi fungerà da ausiliario del traffico, con tanto di potere sanzionatorio in caso di mancato pagamento della sosta. Entreranno in funzione domani.