PIANE ROSETO, FUNGAIOLA 37ENNE FA UN VOLO DI 6 METRI, SALVATA DA UNA PIANTA

Stava cercando funghi insieme al marito quando è scivolata giù, volando letteramente per oltre sei metri in un sottobosco impervio in località Piane Roseto di Crognaleto. Un volo frenato dall'impatto fortuito contro una pianta che ha scongiurato conseguenze ben peggiori. Se la caverà C.A. la 37enne vittima dell'incidente avvenuto poco dopo le 8 di oggi: ha riportato un trauma toracico e un trauma al fianco destro e si trova ora ricoverata al Mazzini di Teramo dove è stata trasportata in eliambulanza. A chiedere i soccorsi il marito che era con lei. La donna, per cause in corso di accertamente da parte del 112, è scivolata mentre cercava funghi e ha fatto un volo di oltre sei metri, finendo la sua corsa contro una grossa pianta che, provvidenzialmente, ha frenato la caduta e attutito le conseguenze fisiche. Difficili si sono rivelate le operazioni di recupero della 37enne. Sul posto si sono portati il 118, l'ambulanza di base a Montorio al Vomano, il soccorso alpino e i carabinieri forestali.