LA CGIL SOSTIENE ABRUZZO PRIDE, SABATO 25 GIUGNO LA GRANDE PARATA

La CGIL di Teramo aderisce e sostiene l’Abruzzo Pride, che quest’anno vedrà a

Teramo la grande parata di sabato 25 giugno.

Aderiamo a questo Pride con convinzione perché vogliamo essere al fianco di

tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che potrebbero subire discriminazioni sul

luogo di lavoro, per questo a Teramo è attivo uno sportello di supporto, l’unico

in Abruzzo. Siamo certi che il mondo del lavoro possa garantire la piena

integrazione nella cittadinanza e che possa assicurare a ognuno di non essere

lasciato ai margini. Crediamo che, partendo dal lavoro, si possano ampliare i

diritti e le tutele anche laddove queste non siano previste dalla nostra

legislazione. In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo ci sembra

fondamentale ribadire che l’unico modo possibile per costruire la pace sia

quello di promuovere la solidarietà, ampliare i diritti sociali e civili per

raggiungere una maggiore coesione e giustizia sociale.

Nell’ambito degli eventi della Pride Week, giovedì 23 giugno, alle ore 21.00

presso l’Auditorium di Santa Maria a Bitetto, si svolgerà la proiezione del film

“Pride” di Matthew Warchus (2014) a cui seguirà un breve dibattito. L’evento è

organizzato in collaborazione con UDU Teramo e ESCA Teramo e con il

patrocinio del Comune. L’ingresso è gratuito.

Sabato 25 giugno l’appuntamento con il Pride è alle ore 15.30 in Largo

Madonna delle Grazie. Da lì il corteo attraverserà il centro storico per terminare

a Piazza Martiri della Libertà, la CGIL sarà presente con una sua delegazione.

Teramo, 22 Giugnno2022.

La Segreterie provinciale della CGIL di Teramo