«CARO SINDACO D'ALBERTO CERCHIAMO DI FARE I SERI SULLA SOSTA INSIEME ALLA SUA AMMINISTRAZIONE...»

Sindaco,

Desidero farle i miei complimenti più vivi, che la prego voler estendere anche ai solerti accertatori anonimi ni. 119 e 120, per il verbale (allegato) comminatomi in data odierna per "Sosta in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica" (allego foto che documenta l'ovvio straordinario intralcio alla circolazione pedonale). Provvederò, ovviamente, a pagare gli € 29,40 della multa perché è giusto che chi sbaglia paghi. Desidero però chiedere - pleonasticamente è ovvio: non è certo nel suo stile di governo rispondere a un semplice cittadino come me - perché mai tanta straordinaria solerte attenzione non è rivolta anche alle auto che ormai endemicamente praticano la sosta contro mano, in città? O a quelle che parcheggiano a filo di incrocio impedendo la visibilità? O a quelle di papà e mamme rigorosamente equipaggiati con Ray Ban e SUV d’ordinanza che sostano davanti alle scuole per scaricare i pargoletti al centro della carreggiata, senza neanche sforzarsi di accostare? Sembrerebbe che questo tipo di "soste" siano ben più pericolose e moleste delle "Soste in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica", siano altrettanto facili da rilevare e certamente altrettanto meritevoli di "dissuasione", o no? E dei pedoni che attraversano fuori dai passaggi pedonali - quando visibili, vista la vergognosa manutenzione degli stessi - e dei guidatori con "protesi telefoniche auricolari" - compresi quelli degli scuola bus e degli autobus urbani - o dei sorpassi a destra di motocicli e biciclette, o delle inversioni a U, che so a Viale Crispi, incuranti degli automobilisti che sopraggiungono, o dei bambini sui sedili anteriori delle auto, o dei “padroni della strada” intralciano la circolazione viaggiando a 20 km/h con apposita protesi auricolare telefonica e braccino sporgente dal finestrino o che ripartono contromano dopo la sosta o che si immettono da aree private sulle strade pubbliche senza rispettare il diritto di precedenza o per i quali gli stop sono “ipotesi” ecc. ecc. ne vogliamo parlare? Queste violazioni, INFINITAMENTE PIU' PERICOLOSE rispetto alla "Sosta in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica" sono ormai endemiche e solo un cieco non può non notarle. Mai vista, però, un'auto multata per parcheggio contro-mano o per sosta a filo di incrocio a Teramo!!!!!! Solerzia a geometria variabile come è variabile il rispetto delle norme relative alle costruzioni senza licenza edilizia???? E delle contravvenzioni per eccesso di velocità sul rettilineo di Piano D'Accio - 54 km/h - notificata a casa, sostenendo che su un rettilineo di ca. 2 km è impossibile fermare un'auto che viaggia a 54 km/h e comminata da vigili ben nascosti e con una segnaletica microscopica, ne vogliamo parlare? E delle buche che rendono per un motociclista le vie della città un vero e proprio rodeo, a fronte dello straordinario pullulare di rotonde megagalitiche che diciamo? Questo il senso della sicurezza stradale della sua amministrazione? Qualche ingeneroso malpensante potrebbe immaginare che in realtà le multe tipo Piano d'Accio e "Sosta in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica" e simili, siano solo un modo comodo di "scippare" un po’ di soldi ai cittadini, evitando di affaticarsi troppo e, Dio non voglia, cercare di migliorare la sicurezza della circolazione a Teramo. Ma insomma, sindaco, diciamolo francamente: non è che per caso punire determinati comportamenti che riguardino un numero ragguardevole di cittadini è dannoso per il “conzenzo” echissenefreca, se creano pericolo?

Credo che un po' più di serietà sindaco non farebbe male, davvero! Comunque rinnovo a lei e ai solerti accertatori ni. 119 e 120, così come ai loro dirigenti, i miei più vivi complimenti per la solerzia dimostrata nei confronti della violazione da me commessa. Mi auguro sinceramente che sia testimonianza che a Teramo si cambia e che, d’ora in poi, oltre alle colonnine per il pagamento della sosta - che fine hanno fatto i parcheggiatori? - sarà anche introdotta finalmente un po’ di serietà, nel perseguire i comportamenti pericolosi di chi guida in modo difforme rispetto al dettato del Codice della Strada oltre che alla Buona educazione oltre, ovviamente, a quelli di chi dovesse praticare la "Sosta in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica"!

Distinti saluti

Vincenzo Caporale

PS. Oggi, come ogni giorno d'altronde, varie auto erano in "Sosta in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica" sulla stessa Via Savini all'incrocio con Circonvallazione Spalato: nessuna contravvenzione! Mi viene un dubbio. La "Sosta in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica" a Teramo vale solo per certi tipi di auto?