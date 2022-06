DA NON PERDERE, DOMANI ALLE 18, LA FANFARA A CAVALLO DEI CARABINIERI

Domani pomeriggio alle 18.00 la città di Teramo avrà il privilegio di ospitare la Fanfara a Cavallo dell'Arma dei Carabinieri . La Fanfara a cavallo è un reparto di antichissime origini ed è attualmente diretta dal capo Fanfara Luogotenente Fabio Tassinari. La Fanfara a cavallo è il più antico reparto musicale dell'Arma, nata per trasmettere gli ordini nelle battaglie adesso fa parte del Reggimento a cavallo dei Carabinieri e ne segue tutte le esibizioni in particolare il Carosello Storico dell'Arma dei Carabinieri".

Come di consueto la Fanfara sarà accompagnata dalla mascotte, la cagnolina meticcia "briciola ".

Tale iniziativa si inserisce nella manifestazione promossa dall 'università di Teramo per celebrare i 50 anni dalla fondazione della facoltà di veterinaria.