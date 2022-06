PARCO, FINISCE IL MANDATO DELL'AVVOCATO TOMMASO NAVARRA

Cambio alla guida del Parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga. Dopo il mandato quinquennale e la proroga di di nove mesi per gli effetti della pandemia da Covid-19 Tommaso Navarra lascia l'incarico. Al posto dell'avvocato teramano si è insediato in questi giorni il suo vice, il sindaco di Carpineto della Nora, comune del Pescarese, Donatella Rosini. Il passaggio di consegne è avvenuto in sordina, anche perché si tratta di un incarico ponte. Navarra era scaduto un anno fa e a quanto pare difficilmente verrà prorogato, almeno questo fino ad oggi non è ancora mai accaduto.