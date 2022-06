LAVORO / BALTOUR ASSUME AUTISTI PER AUTOBUS IN SERVIZIO PUBBLICO

Baltour, Azienda Nazionale di Autolinee pubbliche locali, nazionali ed internazionali RICERCA AUTISTI per la guida di autobus in servizio pubblico, preferibilmente con esperienza di guida su mezzi pesanti, per inserimento nel proprio organico CON RESIDENZA LAVORATIVA a TERAMO

Disponibilità immediata

Inquadramento CCNL AutoferrotranvieriInviare curriculum o richieste informazioni a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.