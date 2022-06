ASFALTI A COLLEATTERRATO BASSO OGGI IN CITTA' MA C'E' MOLTO DA FARE

Un altro tratto di via Biondi, poi don Primo Mazzolari, via San Benedetto , via Giovanni XIII e via Pilotti. I residui del piano asfalti dello scorso anno si traducano nei lavori iniziati quest’oggi a Colleatterrato Basso. Strade ammalorate rimesse a nuovo, finalmente. Anche se molto sarebbe ancora da fare, i residenti aspettano, scrive Flavio Bartolini.