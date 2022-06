I LETTORI CI SCRIVONO/ I RESIDENTI DEL PARCO FLUVIALE VOGLIONO ANDARE DAL SINDACO PER I TROPPI RUMORI

Buongiorno gentilissima redazione,

ho letto il Vostro articolo e, essendo un residente del parco fluviale, vivo lo stesso disagio della signora che vi ha contattato per mettere a conoscenza della città l'immenso disagio che viviamo da oramai due lunghissime estati. Vi chiedo la gentilissima cortesia di potermi mettere in contatto con la signora sopracitata al fine di poter creare un gruppo di persone e di poter andare dritti dal Sindaco per esporre il nostro disagio e tutto il nostro malcontento.