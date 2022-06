INAUGURATI GLI IMPIANTI FITNESS A SILVI MARINA

Gli impianti sportivi di fitness di piazza dei Pini, dove sono state installate strutture per il corpo libero e l’allenamento funzionale all’aperto con attrezzi fitness da parco adatti a tutti, e i campi di basket di via L. Da Vinci (Parco Il Giardino dei Mascalzoni) e via Taranto sono stati inaugurati e aperti ufficialmente al pubblico questa mattina dal sindaco Andrea Scordella, dagli assessori Andrea Di Censo e Alessandro Valleriani e dai consiglieri Maria Cichella e Rossella Astolfi. Hanno presenziato il consigliere regionale Antonio Di Gianvittorio e il parroco Don Gaston Munoz che ha benedetto le strutture. “Questo – ha dichiarato il sindaco Scordella - è un giorno di gioia per la nostra comunità, e per i nostri giovani in particolare, che vedono realizzato un sogno cullato da tempo. Lo testimonia la presenza di tanti ragazzi che sono già da questa mattina qui per fare attività sportiva. Fin dai prossimi mesi – ha annunciato il sindaco Scordella - andremo avanti su questa strada iniziando con il recupero di alcuni spazi pubblici da destinare allo sport e all’esercizio fisico, come piazza Colatriani, piazza Indipendenza a Pianacce e i vecchi campi di bocce di Silvi Paese”. “L’importanza dell’esercizio fisico e delle attività sportive amatoriali per tutti, giovani e anziani – ha detto l’assessore allo Sport e Turismo Di Censo – è universalmente riconosciuta da medici sportivi, ortopedici, fisiatri, fisioterapisti e, persino, dagli psicologi e dagli psichiatri. Non a caso alle attività motorie outdoor sono riconosciute funzioni non soltanto curative, riabilitative e di svago, ma sono attribuite loro anche compiti di rilevanza sociale. Per questo le amministrazioni pubbliche non possono relegare lo sport e il tempo libero tra gli impegni marginali, ma occorre che attribuiscano loro l’attenzione e le risorse finanziarie che meritano. L’inaugurazione di questi impianti – ha aggiunto l’assessore Di Censo – per l’amministrazione comunale, come ha tenuto ad assicurare il sindaco Scordella, è solo un punto di partenza verso obiettivi più ampi e ambiziosi”.