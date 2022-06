I LETTORI CI SCRIVONO / “IL GIARDINO PERDUTO DI VIA FEDELE”

Cari amici di certastampa, voglio segnalarvi lo stato di abbandono del parco di via Francesco Fedele. Era una bella idea, con i percorsi, le panchine, i lampioncini, adesso è in uno stato davvero pietoso, con le erbacce che hanno preso il sopravvento e alcune aree sono impraticabili. Chi deve intervenire e perché non lo fa?