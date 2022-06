I LETTORI CI SCRIVONO/ CONTINUANO LE LAMENTELE PER LE FESTE E LA MUSICA AL PARCO FLUVIALE

Gentilissima redazione, ho letto il vostro articolo sulla musica ad alto volume al parco fluviale. Abito anch'io sul parco e condivido le lamentele. Sono ben due estati che ci risulta impossibile fare quello che abitualmente si fa a casa: semplicemente poter cenare con le finestre aperte, andare a dormire quando si ha voglia e non pregare e sperare che finiscano presto... Lo scorso anno ho più volte chiamato le forze dell'ordine per fare cessare la musica ad un volume altissimo,a volte protratta oltre le 2.00 di mattina , e soprattutto gli schiamazzi fino al mattino.... Temo che sia ricominciato di nuovo lo stesso copione e quindi colgo l'occasione per poter essere messa in contatto con chi ha scritto sperando di essere finalmente ascoltati!!!!

Grazie infinite