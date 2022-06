MUSICA FINO A TARDI AL PARCO FLUVIALE, I RESIDENTI VANNO DAL SINDACO

Non sarà semplice mediare tra feste e concerti, già organizzati all'interno di Teramo Natura Indomità, e il diritto al riposo dei residenti che vivono a ridosso del parco fluviale, centro attrattivo, da qualche anno, della movida teramana. Diversi sono infatti gli eventi in programma fino a settembre con concerti anche importanti. I cittadini, pero' chiedono al Sindaco di intervenire per garantire il riposo delle tante famiglie che vivono ed hanno acquistato, con sacrifici, gli appartamenti in queste zone. Si sta creando un comitato che possa rappresentare le esigenze dei residenti e portarli all'attenzione dell'amministrazione. Ed è proprio www.certastampa.it che sta facendo da collante alle persone che vogliono conoscersi per condividere quella che sta diventando un problema di vita.

Ovviamente non tutti sono d'accordo e sui social si sta creando un dibattito tra chi è favorevole e chi contrario alla quiete notturna dopo l'una di notte. Una questione che da anni viene riproposta anche in centro storico e che è rimasta sempre inascoltata. Accadrà anche in questo caso?

Ieri sera intanto, si è svolto in evento, quello di Marini & Ferrara due giovani del posto che hanno richiamato tantissimi altri coetanei e non solo, davani al palco allestito nello spazio antistante il Lidl. Il concerto ha riscosso molto successo di pubblico.

QUI UN BREVISSIMO VIDEO

E.D.C.