COVID, LA SALITA NON SI ARRESTA: VENTIMILA POSITIVI

Non si arresta la ripresa dei contagi Covid in Abruzzo, dove si registra una impennata nell'ultima settimana pari a +61%. La crescita dei positivi si inserisce in un quadro in cui la campagna vaccinale è ormai in stallo, con le prime dosi al palo, i booster che procedono a rilento e la vaccinazione dedicata alla fascia pediatrica mai decollata. In particolare sono 48.481 gli abruzzesi tra i 5 e gli 11 anni che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, pari al 63,43% e l'Abruzzo non raggiunge la media nazionale.