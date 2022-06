SEGNALZIONE DAI LETTORI/ LO SCEMPIO DEI MONOPATTINI...TERAMO PRENDA DI ESEMPIO GIULIANOVA

Accade in via Guglielmo Oberdan nella centralissima Teramo, sotto al più noto ex palazzo della Sanità.

"La domanda nasce spontanea è possibile che non esiste una soluzione più decorosa per parcheggiare questi monopattini? Un vero scempio per la città " ci scrive una cittadina arrabbiata.l

Giriamo la domanda all'assessore Verna che ha preferito non fare un contratto con la ditta per evitare questi inutili recuperi in giro per la città. Forse dovrebbe, il comune, apprendere da Giulianova dove gli utenti sono costretti a riportare il monopattino nella stessa station dove è stato preso.