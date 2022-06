RISTORANTI / NASCE OGGI "CERTISAPORI" IL SITO NEL QUALE IL "VOTO CHE POTRA' CAMBIARE TUTTO" E' IL TUO...

E’ on line da oggi un nuovo sito “curioso” che, con un fare giocoso, divertito e divertente, vuole raccogliere e amplificare la passione degli italiani per il buon mangiare, trasformandoli da semplici spettatori degli innumerevoli reality sul food. in veri e propri protagonisti, chiamati a giudicare il ristorante.

Il nuovo sito è

chiederà infatti a chiunque sia stato a “mangiar fuori”, di esprimere il proprio voto su sei categorie: location, menù, servizio, accoglienza, originalità e conto, con voti che andranno da 1 a 10 e con la possibilità ovviamente di inserire anche commenti e fotografie.