GDF/ IL COLONNELLO LUCIGNANO VA AD ASCOLI IL 26 AGOSTO. «LASCIO UN TERRITORIO SANO MA ATTENZIONE...»

Lascerà Teramo esattamente: venerdi 26 agosto il colonnello Gianfranco Lucignano designato nuovo comandante del Provinciale di Ascoli. Al suo posto arriverà da Roma il colonnello Fabrizio Chirico. Duri sono stati i due anni di pandemia che hanno segnato inevitabilmente anche l'attività delle fiamme gialle oltre alla normale attività investigativa in una città tranquilla che il colonnello Lucignano lascia dopo tre anni e con tante potenzilità ancora inespresse. Teramo è una città tranquiila ha detto oggi durante la celebrazione per il 248° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. "Il territorio è sano, i livelli di illeicità sono bassi ma ci sono. Da non sottovalutare l'evasione per 27 milioni di euro, 95 persone denunciate per reati fiscali. Undici amministratori pubblici sono stati denunciari, 103 i soggetti denunciati per il reddito di cittadinanza e recuperato a questo proposito oltre un milione di euro. Il reato da attenzionare è la frangia degli irresistibili che amano la truffa».