GDF/ IL SINDACO COSTANTINI: «LA COMUNITA' RINGRAZIA IL COLONNELO LUCIGNANO»

Il Sindaco Jwan Costantini ha preso parte, questa mattina, alla cerimonia che si è tenuta presso la caserma “Andrea Costantini”, sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza, dove è stata celebrata la ricorrenza del 21 giugno, data in cui cade il 248° Anniversario della Fondazione del Corpo.

“Ringrazio per l’invito rivolto alla mia persona e alla Città di Giulianova, che anche quest’anno ospiterà militari della Guardia di Finanza, nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva – sottolinea il Sindaco Costantini – Cogliamo inoltre l’occasione per rivolgere il nostro apprezzamento alla Compagnia di Giulianova per l’eccellente lavoro che sta svolgendo, a beneficio e a tutela dei nostri territori. Porgiamo infine un doveroso saluto al Colonnello Gianfranco Lucignano, che a breve lascerà questo Comando. Anche a lui, il ringraziamento della nostra comunità per i risultati raggiunti in virtù di un’attività meticolosa e puntuale”.