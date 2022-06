I LETTORI CI SCRIVONO / AL PARCO FLUVIALE (ZONA TUA) ERBACCE ALTISSIME E DISSUASORI ROTTI

Vorrei segnalare la situazione al parco fluviale, erba alta, ingestibile, a partire dall'ingresso di fronte il deposito della Tua, fino alla fine. Ho scattato diverse foto. Non so se sia legale tagliare l'erba pubblica, ho sollecitato il comune di Teramo ma non hanno mai dato riscontro.

lettera firmata