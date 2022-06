JOVA BEACH PARTY, A VASTO DOPPIO APPUNTAMENTO CON I BOOMDABASH E LA COPPIA TAKAGI & KETRA

Manca solo una settimana dal debutto del Jova Beach Party 2022, che è in partenza a Lignano Sabbiadoro, con un doppio concerto sabato 2 e domenica 3 luglio. olo ieri, però, Jovanotti ha annunciato ufficialmente il lunghissimo elenco di musicisti, band e amici che lo accompagneranno tra le ventuno date di questa nuova avventura. Gli ospiti della lista sono artisti di diversi generi, provenienti da più di trenta Paesi al mondo. Tra gli artisti italiani, Jovanotti ha chiamato nomi di grande richiamo come Diodato, Coez, Rkomi, Coma_Cose, La Rappresentante di lista, Motta, Boomdabash, Takagi & Ketra, Willie Peyote, Frankie Hi-nrg mc, Sangiovanni, Dardust. E ancora: Ariete, Enzo Avitabile, Extraliscio, Fast Animals and Slow Kids, , Luchè.

Grande è l'attesa per la tappa abruzzese che si terrà in un doppio appuntamento il 19 e il 20 agosto a Vasto, Jovanotti potrebbe chiamare ad animare la festa in spiaggia i Boomdabash e la coppia Takagi & Ketra, vista l'origine vastese del producer e musicista Fabio Clemente.