I LETTORI CI SCRIVONO/ MUSICA AL PARCO FLUVIALE, IL SINDACO PROMETTE: «MAI PIU' CONCERTI FINO ALLE 3»

Buongiorno redazione,

In un paio di giorni abbiamo creato un gruppo di circa 30 residenti del parco fluviale pronti ad andare direttamente dal sindaco e dare sfogo al nostro malcontento. Per il momento la situazione è in stan-by in quanto sono riuscito ad entrare personalmente in contatto con il sindaco il quale ci ha rassicurato che i prossimi eventi saranno regolamentati dalle autorità locali e le autorizzazioni concesse saranno monitorate con più attenzione, in pratica di concerti che si protraggono fino alle 3 del mattino non dovremmo più sentirne parlare. Promesse da marinaio? Non saprei, intanto una piccola rassicurazione ci è stata data...vedremo se sarà mantenuta. Grazie ancora per aver dato voce al nostro malcontento!!!

La Redazione insieme ai cittadini continuerà a monitorare la situazione, sperando, come giustamente scrive il residente che le promesse del sindaco abbiano seguito.