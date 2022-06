ABRUZZO PRIDE / LA FOLLA ATTRAVERSA TERAMO E LA VESTE COI COLORI DELL’INCLUSIVITÀ

E Pride fu. Quest’anno, dopo una settimana di eventi per tutto l’Abruzzo, il corteo di Abruzzo Pride ha appena attraversato Teramo, per approdare in piazza Martiri dove il corteo si farà festa, con musica e dibattiti. Sono oltre 60 le Associazioni aderenti alla manifestazione regionale che con un proprio contributo hanno voluto rendere questa manifestazione sempre più inclusiva e trasversale.

La Pride Week è iniziata il 19 Giugno con l’ormai consueto format “Diritti in vetta” presso il Piazzale antistante l’osservatorio astronomico a Campo Imperatore, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.Dalla cima più alta dell’Appennino è stato presentato il Documento Politico dell’Abruzzo Pride 2022, mentre una delegazione ha portato un’enorme bandiera arcobaleno fino al Rifugio Duca Degli Abruzzi.Teramo dal 23 Giugno è diventato il teatro principale della manifestazione transumante, con eventi incentrati anche sull’ecologia, sul contributo della comunicazione nella tutela dei Diritti e delle differenze nonché della memoria LGBTI+.

E oggi a Teramo il primo, coloratissimo, Corteo nella storia dell’Abruzzo Pride.

Il raduno è iniziato alle ore 15:30 in Piazzale Madonna delle Grazie. Il carro dell’Abruzzo Pride poi ha attraversato tutte le vie della città ed è arrivato in Piazza Martiri verso le 17:00, momento in cui è iniziato il discorso politico del Coordinamento. A condurre, la Drag Queen Nausica Vamp, presentatrice ufficiale per il terzo anno di fila della manifestazione.

Subito dopo, parola alle Associazioni e alle varie realtà aderenti, oltre 60 da tutta la Regione. La serata sarà animata da un DJ-SET esplosivo de ‘Il Vescovo’ e ‘Le Indiesponenti’ e dai gruppi musicali ‘Tanto rumore per nulla’ e ‘Le canzoni giuste