VIDEO/ IN SEICENTO ARRIVANO DA TUTTA LA REGIONE PER ABRUZZO PRIDE

Hanno partecipato in seicento persone alla manifestazione di Abruzzo Pride a Teramo. Uomini, donne e bambini hanno affollato le vie del centro di Teramo tra musica, balli e tanto colore. Anche i teramani hanno partecipato alla manifestazione animata dalla Drag Queen Nausica Vamp, presentatrice ufficiale per il terzo anno di fila della manifestazione.

Secondo la polizia che ha coordinato l'ordine pubblico il corteo si è svolto in maniera regolare e senza problemi.

La manifestazione è arrivata per la prima volta in regione e non ha mancato di suscitare polemiche.

Alla vigilia della tappa teramana il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia si era detto "preoccupato che a Teramo non abbiano a ripetersi gravi episodi posti in essere dai partecipanti in manifestazioni analoghe che, sotto lo scudo del manifestare per il riconoscimento di diritti, in realtà finiscono con l’ostentare atteggiamenti provocatori e di cattivo gusto se non addirittura blasfemi e offensivi nei confronti della comunità cristiana".

Presenti in massa, l'amministrazione comunale con il Sindaco D'Alberto.

GUARDA ALCUNE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE DI LUCA BOSCHI