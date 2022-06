COVID/ 17.000 CASI A GIUGNO: «INDOSSATE LA MASCHERINA»

L'Abruzzo, come il resto del Paese, è nel pieno di una nuova ondata Covid, caratterizzata da un aumento esponenziale dei contagi ma i ricoveri sono sotto la soglia di allarme. La causa è da ricercare nelle sotto-varianti del virus, soprattutto omicron 4 e 5, che risultano appunto meno aggressive da un punto di vista clinico, ma molto più infettive rispetto a tutte le altre varianti. Il virologo abruzzese Paolo Fazii, direttore del laboratorio della Asl di Pescara, spiega al Messaggero, che «questa potrebbe essere una nuova ondata, la più importante da un punto di vista legato alla stagionalità, più aggressiva per diffusione ma mano per gravità della malattia. Fragili e no vax sono ancora a rischio. L'appello è di fare molta attenzione agli spostamenti e ai mezzi, a prescindere dall'obbligatorietà credo sia importante ancora indossare la mascherina su autobus, aerei e treni, oltre ovviamente ai luoghi maggiormente affollati». Il caldo, considerato un nemico per i virus come il Covid, non ha avuto grandi effetti sull'andamento della curva epidemiologica, tanto che dal primo giugno si sono registrati 17.561 contagi e 49 decessi.