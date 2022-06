UBRIACO, PER SFUGGIRE AI CARABINERI PRENDE PIAZZA GARIBALDI CONTROMANO, L’INSEGUONO E SI SCHIANTA CONTRO UN MURO

Durante il fine settimana sono state 109 le auto controllate dai Carabinieri, 145 le persone identificate e 10 le contravvenzioni elevate al codice della strada. Decurtati ben 43 punti

Nel corso dei controlli, i carabinieri della sezione radiomobile, verso le ore 03.00 in piazza Garibaldi intercettavano una autovettura che, al segnale di fermarsi affrontava la rotonda contromano ed a forte velocita fuggiva lungo via Crucioli. Benché il conducente dell’auto in fuga spingesse sull’acceleratore, i militari lo inseguivano per diversi chilometri fino a quando giunto in prossimità di una curva della Ss81, perdeva il controllo del mezzo e finiva contro un muro. Immediatamente estratto dall’auto proprio dai carabinieri che lo inseguivano, è stato portato alll’ospedale di Teramo dove è stato medicato e dove, grazie alle analisi mediche, gli è stata contestata la guida in stato di ebrezza e ritirata la patente, nonché comminiate altre contravvenzioni per essersi dato alla fuga ed altro , sanzionandolo anche con la decurtazione dei punti della patente , che è stata. praticamente azzerata