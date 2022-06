VENDONO ON LINE PRODOTTI INESISTENTI, DENUNCIATI TRE TERAMANI

La stazione dei Carabinieri di Isola del Gran Sasso, ha denunciato tre persone per una truffa informatica. I tre, infatti, si erano fatti versare oltre 700 euro per dei prodotti messi in vendita online e mai consegnati .

Inoltre, sono stati segnalati alla prefettura di Teramo due giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.