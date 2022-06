DA MERCOLEDÌ I LAVORI ALLA ROTONDA DI PONTE SAN GABRIELE

Mercoledì mattina partiranno i lavori di sistemazione definitiva della rotatoria tra ponte San Gabriele e circonvallazione Ragusa, con interventi anche sulla segnaletica stradale e sui cordoli.

“Si tratta di un intervento che va a superare una precarietà durata oltre dieci anni – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari – e che si inserisce all’interno di un finanziamento regionale ottenuto dal Comune per l’abbattimento degli agenti inquinanti al quale, come Comune, abbiamo compartecipato con circa 100mila euro”.

I lavori si concluderanno nell’arco di una settimana e per tutta la durata dell’intervento sarà necessario canalizzare il traffico secondo le diverse lavorazioni.

“Ci scusiamo per gli inevitabili disagi alla circolazione – aggiunge Cavallari – ma si tratta di lavori importanti che non possono essere procrastinati. La decisione di farli partire proprio in questo periodo, d’altro canto, risponde proprio al fatto che con la chiusura delle scuole e l’inizio delle ferie si registrano volumi di traffico inferiori e, di conseguenza, si riesce a limitare al minimo i disagi stessi. Voglio sottolineare che questo intervento va a concludere quello già realizzato in via Fonte Regina, ridisegnando la viabilità in un’area particolarmente sensibile, in termini di traffico, del nostro territorio”.