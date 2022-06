ERA UN APPREZZATO FOTOGRAFO DI 31ANNI L’ALPINISTA MORTO SUL GRAN SASSO

Si chiamava Gianluca Gasbarri, aveva 31 anni, era un apprezzato fotografo, l’alpinista morto oggi sul Corno Piccolo, precipitando durante un’ascensione.

Tutto è successo sulla parete Nord Est, nel corso di una arrampicata in coppia. Il giovane fotografo, grande appassionato di montagna, per cause in corso di accertamento è caduto nel vuoto morendo sul colpo.

Gasbarri viveva a Castel San Pietro Romano, un Comune di 800 residenti, lavorava nella moda, nel ritratto d’autore e curava anche video per gruppi musicali, ma per la montagna aveva una grandissima passione. Tra le sue foto, sui social, tornano spesso i paesaggi del Gran Sasso. Come quella che aveva scelto quella copertina della sua pagina facebook, questa :

Così si legge in rete, nella pagina dedicatagli da un sito di fotografo professionisti: "La passione per la fotografia inizia quando da ragazzino entra nella sua prima camera oscura, dove rimane affascinato dalla magia del processo di sviluppo fotografico, dall’alchimia

che trasforma gli attimi fugaci in immagini eterne. Quello è l’inizio della scalata: la reflex del padre è il suo rifugio, la fotografia la sua vetta".

Sognava di dedicarsi al fotogiornalismo, come confessava in questa intervista