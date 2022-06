SCOPERTE SUI MONTI DI CAMPLI NUOVE GROTTE E UNA COLONIA DI RARI TRITONI

Continua la valorizzazione del patrimonio naturalistico ed Ambientale in tutto il comprensorio dei Monti Gemelli. Qualche giorno fa, presso la Valle degli Scoiattoli inesplorate e sconosciute sono state rinvenute due nuove grotte.

La prima sul sentiero 425 che da Battaglia porta alla Forchetta, la seconda in prossimità del Pian dell'Oro alla sommità del Monticchio. Entrambe persistono su un costone di roccia denominata Balzi Castiglioni.

Del tutto inaspettata e di difficile reperimento è stata anche fotografata una colonia di tritoni appartenenti al genere Triturus Italicus specie particolarmente protetta che vive prevalentemente in ambienti acquatici nutrendosi di mosche e zanzare. La scoperta fatta dal gruppo grotte piceno di Ascoli Piceno in collaborazione con il delegato alla valorizzazione e tutela del Patrimonio Montano di Campli Pietro Adriani risulta molto interessante perché gli ambienti umidi e ricchi di acqua che scorrono sulle scivolose pareti di questa nuova grotta potrebbero aprirsi a delle sale colme di acqua dove i rari anfibi protetti possono riprodursi. Il sito, meritevole di approfondimenti verra’ ulteriormente attenzionato e studiato per sopralluoghi e rilevamenti . Soddisfazione espressa dal Sindaco di Campli Federico Agostinelli e dal presidente del Consorzio Turistico Monti Gemelli Vincenzo Lori.

“La Valle degli Scoiattoli territorio di nuova annessione al Co.tu.ge con

le sue grotte arricchisce di ulteriore tassello le già ampie offerte turistico-escursionistiche che offrono le nostre Montagne. Non appena queste cavità naturali verranno messe in sicurezza sarà nostra intenzione mappare i nuovi siti e metterli a disposizione della collettivita.”

Il consiglio, dnque, è di contattare l’Ufficio Turistico di Campli è rivolgervi alla ricca rete di guide recentemente formate appositamente per le escursioni sui Monti Gemelli.