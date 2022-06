SI SCHIANTA CONTRO IL GUARD RAIL DELLA ROTONDA OVALE E SCAPPA: IDENTIFICATO E DENUNCIATO

Nel corso del weekend la polizia locale ha svolto una serie di controlli sulla movida e in particolare sulle manifestazioni che si sono tenute in città, nell’ottica della prevenzione.

L'attività si è concentrata in particolare sulla verifica delle prescrizioni autorizzative, sul rispetto dei relativi piani di sicurezza e sul divieto di somministrazione di bevande in recipienti in vetro. I controlli hanno interessato anche il centro urbano, dove è stato sanzionato, per un totale di 6.000 euro, un pubblico esercizio privo di licenza.

Il Nucleo Operativo Antidegrado, inoltre, ha segnalato alla Prefettura un uomo che nel corso di alcuni controlli effettuati a piazza Garibaldi è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Sempre gli agenti della polizia locale, grazie al sistema di videosorveglianza installato dall’amministrazione comunale, sono riusciti a risalire all’identità del guidatore che, nella notte tra venerdì e sabato, in corrispondenza dello slargo Giandomenico Di Sante, dopo aver perso il controllo del veicolo, si era schiantato con l’auto contro il guard rail per poi allontanarsi. Ora gli sarà comminata una sanzione amministrativa e gli sarà contestata la relativa responsabilità civile per i danni causati al bene pubblico.