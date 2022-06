DI TEODORO: «L’INACCETTABILE INERZIA SU CAMPO BOARIO»

Da oramai quattro anni mi batto – all’interno del Consiglio comunale – per la riqualificazione dell’area recintata e abbandonata, corrispondente all’ex Mercato Ortofrutticolo di Campo Boario e delimitata a monte da Via Giovanni Bona e a valle da Via Ponte San Giovanni.

Ho chiesto sia a voce che per iscritto, con apposita mozione, che tale area venga riutilizzata ed aperta alla fruizione pubblica da parte del Comune di Teramo che ne è proprietario.

Ho sostenuto in ogni sede che si debba procedere sollecitamente ad una manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area in questione, onde renderla fruibile agli utenti quantomeno nella parte già destinata ad essere carrabile, con destinazione privilegiata a parcheggio pubblico, sia per le esigenze del quartiere, sia degli uffici pubblici insistenti nella zona, sia per le esigenze di una rimodulazione del mercato comunale del sabato.

Ho sottolineato innumerevoli volte che si debba procedere sollecitamente anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici insistenti nell’area recintata in parola, onde destinarli alle esigenze che si riterranno più opportune a soddisfare gli interessi della comunità.

Mi sono sgolato in ogni riunione, in ogni occasione pubblica o riservata, ma ad oggi purtroppo l’Amministrazione resta ancora sorda alle richieste elementari che sono ovvie per tutti i teramani: quelle di manutenere e restituire al servizio dei cittadini aree pubbliche che sarebbero utilissime, ma che invece giacciono nel degrado da troppo tempo, per una colpevole inerzia amministrativa.

Non mi arrendo e continuo a chiedere il più sollecito interesse del Comune alla vicenda, con appositi stanziamenti di bilancio e la più tempestiva operatività, al fine della restituzione di un’area centrale alla fruizione pubblica.

Il Consigliere Comunale

F.to Osvaldo DI TEODORO