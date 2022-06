«BASTA CON LE PROMESSE», IL COMITATO DI QUARTIERE DI VILLA MOSCA BASSA ANNUNCIA UNA PROTESTA DI CITTADINI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

«Progetti tantissimi…..sulla carta! Tra il dire ed il fare...Solo quando vedremo la realizzazione di ciò che hanno progettato e promesso…..ringrazieremo di cuore! Altrimenti restiamo sempre nell’area delle chiacchiere». Questo messaggio si legge sul gruppo whatsapp aperto dai residenti "quelli di Villa Mosca". Parte all'attacco dell'amministrazione comunale il neo comitato del quartiere di Villa Mosca bassa dopo aver atteso per mesi, inutilmente (al di là della buona volontà dell'assessore Di Bonaventura) i "comodi" e le "promesse" del Sindaco, di Verna e di un mini piano asfalti che nonostante le bollenti temperature non riesce a partire in questo quartiere "popoloso e votante". Per non parlare del verde ( e che verde visto che manca la manutenzione, al di là di qualche zona sistemata qua e là e all'ultimo momento.

Tra le promesse mancate quelle che riguarda: il neo parco giochi, la cui "staccionata" doveva arrivare fino a via Palatucci per motivi di sicurezza, ma sarebbero finiti i soldi e quindi la ditta ha lasciato il lavoro a metà. C'è poi una panchina abbandonata li, senza essere stata fissata a terra per non parlare del problema di sicurezza su via Villa Mosca dove i pedoni rischiano la vita tutti i giorni e poi... le fermate dei bus annunciate dall'assessore Verna ma che non si spostano ancora perchè non vengono realizzati i nuovi asfalti e quindi, gi uffici sono bloccati. Come uscirne? Il neo comitato pensa ad una protesta collettiva da mettersi in piedi a breve, stanchi come non mai, dei messaggi e delle promesse telefoniche del sindaco che a ritmi quotidiani scrive a questo e a quel residente per placare gli animi. Animi stanchi dalle chiacchiere e per questo, ora, partirà una "guerra" per il raggiungimento dei propri diritti: quello degli elettori e quindi dei cittadini di Villa Mosca bassa.

Con la speranza che si "svegli" dal letargo anche il comitato di quartiere di Villa Mosca alta interessata al momento solo alla piazza promessa da 25 anni e che, secondo le ulteriori chiacchiere rilasciate dall'ispiratore dello stesso comitato: il vice sindaco Cavallari, non sarà realizzata prima di cinque-sei anni. Nel frattempo l'area 'è oggetto quotidiano di defezioni dei cani e di abbandono di rifiuti. Auguri.