ECCO L'ASFALTO "STAMPATO"...UN'IDEA DA RIPROPORRE

E' bello. Anzi: per essere semplicemente asfalto: è molto bello. O meglio: rende tantissimo, specie nella zona di piazzatta del Sole, dove l'assessore Di Bonaventura ha voluto sperimentarlo. Sia pure con un certo ritardi rispetto ai tempi annunciati, l'asfalto "stampato" è arrivato a Teramo, ed è stato sperimentato proprio in quella zona del Centro Storico che da tempo attendeva una riqualificazione (non solo stradale)

"E' una prova" aveva detto l'assessore annunciando l'iniziativa, ma se questi sono i risultati, ci sembra di poter dire che si tratta di una prova perfettamente riuscita. Da riproporre anche in altre vie del centro storico.