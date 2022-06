CAMION S'INCASTRA SOTTO AL CAVALCAVIA, STRADA CHIUSA PER VERIFICA DANNI

Si è letteralmente "incastrato" sotto al cavalcavia, quello più vicino al Parco Fluviale, a Madre Natura e ai campetti davanti allo Smeraldo, un tir carico di materiali per l'edilizia. Il conducente, evidentemente, non aveva calcolato bene le altezze e il camion, scontrandosi, ha anche colpito con forza le strutture del ponte. Strada chiusa, dunque, almeno fino a quando i Vigili del Fuoco non termineranno i lavori di verifica dei danni e tutti gli accertamenti sulla stabilità del ponte.