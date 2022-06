FONDAZIONE TERCAS/ AL VIA "I POMERIGGI AL MELATINO"

Nell’anno in cui ricorre il Trentennale dalla sua costituzione, la Fondazione Tercas aggiunge un’ulteriore iniziativa che va ad arricchire l’offerta culturale di Palazzo Melatino.

A partire dal mese di luglio, gli spazi sede dell’Ente ospiteranno, infatti, gli appuntamenti di “Pomeriggi al Melatino - Incontri e racconti”.

La rassegna prenderà il via mercoledì 6 luglio alle ore 17.00 con l’evento “Le Cinquecentine - Valorizzazione del Fondo Antico della Biblioteca dell’Archivio di Stato di Teramo”, organizzato in collaborazione con l’Istituto Abruzzese di Ricerche Storiche; proseguirà, quindi, giovedì 21 luglio con l’evento “Sogna mia cara anima” - L’amore tra musica e poesia… con Ugo Pagliai e Paola Gassman e l’accompagnamento musicale di Renzo Ruggieri, programmato alle ore 18.30 in collaborazione con la Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli.

Gli incontri riprenderanno, poi, a partire da metà settembre con nuovi appuntamenti culturali in partnership con altre importanti organizzazioni culturali del territorio.

Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-covid. L’accesso alle sale sarà consentito nei limiti della capienza massima.