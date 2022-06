GIULIANOVA/ DA DOPODOMANI IL MERCATO SI FARA' IN VIA SAURO E VIA ORSINI

Da dopodomani, 30 giugno, e per tutti i giovedì successivi, il mercato del Lido si svolgerà in via Nazario Sauro e viale Orsini. La novità non riguarda i coltivatori diretti, rivenditori di verdure locali, che resteranno in piazza Dalla Chiesa.

Nel tratto di viale Orsini compreso tra la chiesa di San Pietro Apostolo e l’incrocio con via Gasbarrini, troveranno posto i banchi di fiori, frutta e alimentari.

Tutte le vie di collegamento trasversale con la Statale 16 ed il lungomare (via Thaon De Revel, via Gasbarrini, via Nazario Sauro ovest ) rimarranno aperte al transito.

Le strade di collegamento trasversale con viale Orsini non avranno divieto di sosta, ed il passaggio dei residenti sarà permesso in uscita, in caso di emergenza.

Non sono previste ulteriori chiusure pomeridiane.

“Lo spostamento – precisa l’assessore Marco Di Carlo - è stato condiviso con tutte le rappresentanze commerciali, fisse e ambulanti. Verranno predisposti diversi punti per la raccolta differenziata dei rifiuti, essendo vietato il rilascio in strada.

Il mercato rionale, che va svolto nel cuore del quartiere d’appartenenza, dà lavoro a oltre 160 famiglie, genera l’ afflusso di qualche migliaia di persone e favorisce, con questo, anche l'economia del commercio fisso. In qualunque luogo venga collocato, il mercato richiede un minimo di collaborazione e comprensione da parte dei residenti, che anche stavolta, sono certo, non mancherà”.