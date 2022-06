L'ACEA COMPRA IL CIRSU, A PIU' DEL DOPPIO DEL PREZZO DI BASE DELL'ASTA

E’ l’Acea, la nuova proprietaria del Cirsu. Il Tribunale di Teramo, che aveva disposto la liquidazione, con procedura competitiva, del ramo d’azienda “polo CIRSU”, destinato all’attività di conferimento, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani, dotato di Autorizzazioni Integrate Ambientali e composto da beni mobili, immobili, impianti e discariche, ha questa mattina proceduto all’apertura delle offerte, all’esito delle quali il dottor Giovanni Cirillo, ha proceduto alla gara, che ha visto cinque partecipanti, con interessanti rialzi, visto che dal prezzo di base d’asta, fissato in 9 milioni, il Polo del Cirsu è stato assegnato a 19milioni e 100 mila euro.più del doppio del prezzo base. L’Acea, avrà adesso 120 giorni di tempo per il saldo e poi potrà entrare in possesso del Polo, sul quale è prevedibile si avvierà un progetto di rilancio. L’Acea, con questa operazione, si rafforza ulteriormente nel settore dei rifiuti in Abruzzo, avendo già rilevato un anno fa il controllo della Deco della famiglia Di Zio, a sua volta controllante dell’Ecologica Sangro.