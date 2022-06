IL CAMION INCASTRATO HA DANNEGGIATO IL CAVALCAVIA. SARA' CHIUSO FINO A SABATO PER LAVORI

Il camion che si è incastrato sotto al cavalcavia di via Maestri del Lavoro, (LEGGI QUI LA NOTIZIA) l'ha danneggiato, al punto che dovrà restare chiuso fino a sabato per lavori di sistemazione e di messa in sicurezza, specie per quel che riguarda le travi di cemento armato. L'azienda che curerà i lavori è la Mar, incaricata dal Comune con procedura d'urgenza.